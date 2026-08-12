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CAPÍTULO 98

"Solo tú puedes ayudarme": Serpil se rompe ante Ifakat al confesar que está siendo chantajeada por Karam

Después de escuchar toda la verdad, la tía de Ferit ha dejado a un lado el enfado y ha vuelto a abrazar a su sobrina, haciéndole sentir que sigue teniendo una familia.

Una nueva vida

"Solo tú puedes ayudarme": Serpil se rompe ante Ifakat al confesar que está siendo chantajeada por Karam

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Después de descubrir que Serpil había estado viéndose con Karam, Ifakat ha querido escuchar toda la verdad antes de tomar una decisión. La joven le ha explicado que nunca supo quién era el hermano de Abidin y que fue él quien la salvó de los hombres que la perseguían. Sin embargo, todo cambió cuando descubrió que Karam estaba obsesionado con vengarse de Abidin y que la estaba utilizando para conseguir información sobre todo lo que ocurría en la mansión Korhan.

Serpil también le ha confesado que vive aterrorizada. Karam la ha amenazado con entregarla a quienes la persiguen si deja de contarle todo lo que ocurre dentro de la casa. Rota, la joven le ha suplicado ayuda a su tía. "Solo tú puedes ayudarme", le ha dicho llorando.

Al escucharla, Ifakat ha dejado atrás el enfado y ha terminado abrazando a su sobrina, haciéndole sentir que no estaba sola. Cuando Ferit las ha visto llegar abrazadas, no ha podido ocultar su sorpresa. "¿Vosotras? ¿Dos dragones teniendo un momento emotivo?", ha bromeado, sin imaginar todo lo que acababan de vivir.

Además, Ifakat ha dejado claro que ahora tienen una nueva prioridad: encontrar a Karam antes de que vuelva a atacar a alguien de la familia Korhan.

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