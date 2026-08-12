Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 11 de agosto

Cihan le da la espalda a Sadakat y deja claro quién es su prioridad

Antes de viajar a Siria para encontrar al hombre que mató a Boran, Cihan ha dejado claro quiénes son ahora su prioridad. El empresario ha advertido a Sadakat de que no vuelva a hacer daño ni a Cihan Deniz ni a Alya.

Cihan le da la espalda a Sadakat y deja claro quién es su prioridad

Cihan le da la espalda a Sadakat y deja claro quién es su prioridad

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Cihan y Kaya han puesto rumbo a Siria para localizar a Hamada, el hombre al que consideran clave para descubrir toda la verdad sobre el asesinato de Boran. Antes de partir, toda la familia se ha reunido para despedirlos. Nare los ha abrazado y les ha pedido que extremaran las precauciones durante el viaje.

Sin embargo, el momento más tenso ha llegado cuando Sadakat ha querido despedirse de sus hijos. La matriarca ha abrazado a Kaya, pero cuando ha intentado acercarse a Cihan, él se ha apartado.

Lejos de marcharse en silencio, el empresario ha aprovechado ese instante para hacer una seria advertencia a su madre. "Si se te ocurre volver a hacerle daño al niño con esa lengua viperina mientras no estoy... te las verás conmigo", le ha dicho. Después ha ido un paso más allá: "Y lo mismo va por Alya. Como les hagas daño, te lo haré pagar".

Tras esas palabras, Cihan ha ignorado por completo a Sadakat y se ha acercado a Alya para abrazarla delante de todos, dejando claro de qué lado está.

Este gesto ha destrozado a la matriarca, incapaz de contener las lágrimas al ver que su hijo se marchaba así.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Cihan le da la espalda a Sadakat y deja claro quién es su prioridad

Cihan le da la espalda a Sadakat y deja claro quién es su prioridad

¿Han muerto Kaya y Nadim? Los Albora contienen la respiración tras un brutal accidente

¿Han muerto Kaya y Nadim? Los Albora contienen la respiración tras un brutal accidente

Cihan consigue que su hijo vuelva a confiar en él con una promesa muy especial

Cihan consigue que su hijo vuelva a confiar en él con una promesa muy especial

Cihan suplica a Alya que no lo abandone: "Quédate conmigo"
En tierra lejana | 11 de agosto

"Quédate conmigo": Cihan suplica a Alya que no lo abandone

Sadakat vuelve a utilizar a Cihan Deniz para intentar separar a Alya y Cihan. La matriarca le cuenta al pequeño que pronto llegará otro hijo de su padre y provoca una reacción que hace estallar a Cihan como nunca antes contra su propia madre.
En tierra lejana | 11 de agosto

Sadakat cruza una línea imperdonable con Cihan Deniz y desata la ira de Cihan

Şahin promete luchar por Nare hasta el final: "Iré a pedirte matrimonio"
En tierra lejana | 11 de agosto

Sahin promete luchar por Nare hasta el final: "Iré a pedirte matrimonio"

Después de la muerte de Özkan, Şahin ya no quiere seguir ocultando lo que siente por Nare. Aunque ella le recuerda todos los obstáculos que los separan, él le hace una promesa que lo cambia todo.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina y Bianca se acercan recordando su pasado juntas
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina y Bianca se acercan recordando su pasado juntas

La fotógrafa y la argentina recuerdan su historia de amor y lo felices que fueron juntas.

Capítulo 623 de Sueños de libertad; 11 de agosto: Begoña reprocha a Gabriel que haya vuelto a darle la espalda a Julia

Capítulo 623 de Sueños de libertad; 11 de agosto: Begoña reprocha a Gabriel que haya vuelto a darle la espalda a Julia

¡A punto de llegar a las manos! Gabriel y Andrés protagonizan un tenso enfrentamiento lleno de reproches

¡A punto de llegar a las manos! Gabriel y Andrés protagonizan un tenso enfrentamiento lleno de reproches

¡Da la cara por Eduardo! Manuela miente a don Damián para proteger a su amigo

¡Da la cara por Eduardo! Manuela miente a don Damián para proteger a su amigo

Publicidad