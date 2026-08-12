En tierra lejana | 11 de agosto
Cihan le da la espalda a Sadakat y deja claro quién es su prioridad
Antes de viajar a Siria para encontrar al hombre que mató a Boran, Cihan ha dejado claro quiénes son ahora su prioridad. El empresario ha advertido a Sadakat de que no vuelva a hacer daño ni a Cihan Deniz ni a Alya.
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Cihan y Kaya han puesto rumbo a Siria para localizar a Hamada, el hombre al que consideran clave para descubrir toda la verdad sobre el asesinato de Boran. Antes de partir, toda la familia se ha reunido para despedirlos. Nare los ha abrazado y les ha pedido que extremaran las precauciones durante el viaje.
Sin embargo, el momento más tenso ha llegado cuando Sadakat ha querido despedirse de sus hijos. La matriarca ha abrazado a Kaya, pero cuando ha intentado acercarse a Cihan, él se ha apartado.
Lejos de marcharse en silencio, el empresario ha aprovechado ese instante para hacer una seria advertencia a su madre. "Si se te ocurre volver a hacerle daño al niño con esa lengua viperina mientras no estoy... te las verás conmigo", le ha dicho. Después ha ido un paso más allá: "Y lo mismo va por Alya. Como les hagas daño, te lo haré pagar".
Tras esas palabras, Cihan ha ignorado por completo a Sadakat y se ha acercado a Alya para abrazarla delante de todos, dejando claro de qué lado está.
Este gesto ha destrozado a la matriarca, incapaz de contener las lágrimas al ver que su hijo se marchaba así.
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