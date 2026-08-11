En tierra lejana | 11 de agosto
Sadakat cruza una línea imperdonable con Cihan Deniz y desata la ira de Cihan
Sadakat vuelve a utilizar a Cihan Deniz para intentar separar a Alya y Cihan. La matriarca le cuenta al pequeño que pronto llegará otro hijo de su padre y provoca una reacción que hace estallar a Cihan como nunca antes contra su propia madre.
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La guerra entre Sadakat y Alya ha dado un paso más... y esta vez quien ha pagado las consecuencias ha sido Cihan Deniz.
Aprovechando que el pequeño estaba allí, la matriarca le ha contado que muy pronto llegará otro bebé a la familia, pero no será hijo de Alya. "Será de otra mujer", le ha explicado sin medir el impacto de sus palabras.
Desconcertado, Cihan Deniz no ha podido ocultar su angustia. "Yo no quiero tener hermanos", ha respondido. Al descubrir lo que estaba haciendo su madre, Cihan ha perdido por completo el control. Incapaz de soportar el sufrimiento de su hijo, se ha enfrentado a Sadakat como nunca antes. "¿Qué te crees que haces? ¡Has atravesado el corazón de ese niño con un puñal!", le ha gritado fuera de sí.
La tensión ha ido aumentando hasta el punto de que Cihan ha estado a punto de levantar la mano contra su madre. Finalmente no ha llegado a golpearla, pero el forcejeo ha terminado con él lesionándose la mano mientras todos intentaban separarlo.
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