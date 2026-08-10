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En tierra lejana | 10 de agosto

Cihan se declara a Alya: "Nuestra historia podría empezar ahora"

Después de todo lo ocurrido con Mine, Cihan decide abrir por fin su corazón. Convencido de que todavía hay una oportunidad para ellos, le confiesa a Alya lo que siente, pero ella no está preparada para escuchar esas palabras.

Cihan se declara a Alya: "Nuestra historia podría empezar ahora"

Cihan se declara a Alya: "Nuestra historia podría empezar ahora"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Tras enfrentarse juntos al embarazo de Mine y al duro conflicto que ha sacudido a la familia Albora, Cihan ha querido agradecerle a Alya que no lo abandonara en el momento más difícil.

El empresario ha reconocido que debería haber puesto fin a su relación con Mine mucho antes de casarse y ha admitido que cometió un grave error. Además, también ha querido reconocer el sacrificio que Alya ha hecho desde que aceptó aquel matrimonio. "Tu vida también cambió muchísimo", le ha confesado.

Cihan ha asegurado que todo lo ocurrido con Mine pertenece a una historia que nunca llegó a empezar de verdad entre ellos y, decidido a dejar atrás el pasado, ha dado el paso que llevaba tiempo guardándose.

"Nuestra historia podría empezar ahora", le ha dicho, dispuesto a luchar por el futuro que siempre ha querido construir junto a ella.

Sin embargo, Alya ha puesto fin a la conversación. Todavía demasiado herida por todo lo ocurrido, le ha pedido que no siga hablando de ese tema.

¿Será este el momento que cambie para siempre la relación entre Cihan y Alya o todavía es demasiado pronto para dar una nueva oportunidad a su historia?

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