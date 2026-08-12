Capítulo 624 de Sueños de libertad; 12 de agosto: Damián amenaza a Eduardo con despedirlo

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Fina ha confesado a Bianca los sentimientos encontrados que tiene hacia Marta por la herencia de Pelayo. La argentina ha apoyado a la fotógrafa y ha intentado animarla… ¡con su dulce de leche!

Envueltas en un momento de complicidad, han estado muy cerca de dejarse llevar, pero Fina ha conseguido parar la situación.

Mientras, la insistencia de Claudia por no ir al dispensario aun encontrándose muy mal, han terminado preocupando a Manuela, quien ha llamado a Miguel para que vaya a revisarla y… ¡le ha diagnosticado neumonía!

Valentina ha sido sincera con Nieves y le ha confesado que los consejos que pidió en su última consultan eran para ella. La enfermera le ha tranquilizado y le ha aconsejado que, para seguir avanzando, pruebe solo a dormir con Andrés. ¡La dependienta ha hecho caso a su consejo!

En otro orden de cosas, el distanciamiento de Roque ha hecho que Eduardo se haya marchado a Talavera para intentar encontrar a su hijo, ¡olvidando que tenía que llevar a Damián a una reunión con Floral!

El patriarca de los De la Reina ha dejado pasar el error del chofer por ser la primera vez que le pasa, ¡pero ha amenazado con despedirlo si vuelve a pasar!

Mientras, Tasio ha pedido a Paula que lo deje solo. El empresario lleva días pasándolo mal por el recuerdo de Antoine Brossard y no sabe cómo deshacerse de la culpabilidad que le persigue. ¿Descubrirá Paula la razón de su frialdad?

Finalmente, Salva se ha sincerado con Mabel durante una cena con los Salazar y por fin ha confesado que no quiere levantar un restaurante con ella, dejando rota a la joven. ¿Supondrá una crisis en la relación?

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