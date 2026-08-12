Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 624

Capítulo 624 de Sueños de libertad; 12 de agosto: Damián amenaza a Eduardo con despedirlo

El chófer ha descuidado su labor para ir en busca de Roque y Damián no duda en reprenderle por esta decisión.

Capítulo 624 de Sueños de libertad; 12 de agosto: Damián amenaza a Eduardo con despedirlo

Capítulo 624 de Sueños de libertad; 12 de agosto: Damián amenaza a Eduardo con despedirlo

Publicidad

Ángela Rolo
Publicado:

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Fina ha confesado a Bianca los sentimientos encontrados que tiene hacia Marta por la herencia de Pelayo. La argentina ha apoyado a la fotógrafa y ha intentado animarla… ¡con su dulce de leche!

Envueltas en un momento de complicidad, han estado muy cerca de dejarse llevar, pero Fina ha conseguido parar la situación.

Mientras, la insistencia de Claudia por no ir al dispensario aun encontrándose muy mal, han terminado preocupando a Manuela, quien ha llamado a Miguel para que vaya a revisarla y… ¡le ha diagnosticado neumonía!

Valentina ha sido sincera con Nieves y le ha confesado que los consejos que pidió en su última consultan eran para ella. La enfermera le ha tranquilizado y le ha aconsejado que, para seguir avanzando, pruebe solo a dormir con Andrés. ¡La dependienta ha hecho caso a su consejo!

En otro orden de cosas, el distanciamiento de Roque ha hecho que Eduardo se haya marchado a Talavera para intentar encontrar a su hijo, ¡olvidando que tenía que llevar a Damián a una reunión con Floral!

El patriarca de los De la Reina ha dejado pasar el error del chofer por ser la primera vez que le pasa, ¡pero ha amenazado con despedirlo si vuelve a pasar!

Mientras, Tasio ha pedido a Paula que lo deje solo. El empresario lleva días pasándolo mal por el recuerdo de Antoine Brossard y no sabe cómo deshacerse de la culpabilidad que le persigue. ¿Descubrirá Paula la razón de su frialdad?

Finalmente, Salva se ha sincerado con Mabel durante una cena con los Salazar y por fin ha confesado que no quiere levantar un restaurante con ella, dejando rota a la joven. ¿Supondrá una crisis en la relación?

¡No te pierdas los mejores momentos de Sueños de libertad en la web de Antena 3 y adelántate a su emisión con atresplayer!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, dispuesto a confesar a Paula la verdad sobre Antoine Brossard

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, dispuesto a confesar a Paula la verdad sobre Antoine Brossard

Capítulo 624 de Sueños de libertad; 12 de agosto: Damián amenaza a Eduardo con despedirlo

Capítulo 624 de Sueños de libertad; 12 de agosto: Damián amenaza a Eduardo con despedirlo

Valentina da un paso más y decide pasar la noche abrazada a Andrés: “Quiero dormir contigo”

Valentina da un paso más y decide pasar la noche abrazada a Andrés: “Quiero dormir contigo”

Salva rompe las ilusiones de Mabel y se niega a seguir adelante con su nuevo negocio: "No puedo hacer esto”
Capítulo 624

Salva rompe las ilusiones de Mabel y se niega a seguir adelante con su nuevo negocio: "No puedo hacer esto”

Fina y Bianca se dejan llevar por los recuerdos y… ¡casi se besan!: “Nadie podrá borrar lo importante que has sido”
Capítulo 624

Fina y Bianca se dejan llevar por los recuerdos y… ¡casi se besan!: “Nadie podrá borrar lo importante que has sido”

La salud de Claudia empeora y Miguel le diagnostica neumonía: “No se va a morir, lo hemos detectado a tiempo”
Capítulo 624

La salud de Claudia empeora y Miguel le diagnostica neumonía: “No se va a morir, lo hemos detectado a tiempo”

A pesar de la negativa de la encargada de visitarle, el doctor Salazar se ha presentado en su habitación.

Una nueva vida
CAPÍTULO 98

"Solo tú puedes ayudarme": Serpil se rompe ante Ifakat al confesar que está siendo chantajeada por Karam

Después de escuchar toda la verdad, la tía de Ferit ha dejado a un lado el enfado y ha vuelto a abrazar a su sobrina, haciéndole sentir que sigue teniendo una familia.

Xoán Fórneas presenta a su personaje en Ágata y Lola: "Ramón es invisible hasta que deja de serlo"

Xoán Fórneas presenta a su personaje en Ágata y Lola: "Ramón es invisible hasta que deja de serlo"

Daniel Pérez Prada recuerda cómo un niño se echó a llorar al verlo en el rodaje de Padre no hay más que uno, la serie

¿De qué te suenan Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández?: Repasamos las carreras de los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie

Así reaccionó Sonsoles Ónega ante la propuesta de convertir Las hijas de la criada en una serie: “Te paraliza un poco”

Así reaccionó Sonsoles Ónega ante la propuesta de convertir Las hijas de la criada en una serie: “Te paraliza un poco”

Publicidad