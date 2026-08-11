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En tierra lejana | 11 de agosto

"Quédate conmigo": Cihan suplica a Alya que no lo abandone

Después del dolor que ha vivido Cihan Deniz, Cihan y Alya se quedan a solas para hablar de lo ocurrido. Hundido por el daño que ha causado la actitud de Sadakat, el empresario le pide algo desde el corazón.

Cihan suplica a Alya que no lo abandone: "Quédate conmigo"

Cihan suplica a Alya que no lo abandone: "Quédate conmigo"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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El empresario ha querido entrar a ver a su hijo, pero Alya le ha explicado que había conseguido convencer al pequeño para que descansara. "Está durmiendo", le ha dicho.

Abatido, Cihan ha reconocido que no ha sabido cómo reaccionar al ver sufrir al niño. "Sé muy bien cómo defenderme. Sé pelear contra mis enemigos, sé cuándo actuar y cuándo callarme... pero cuando veo a un niño herido me bloqueo y no sé cómo actuar", le ha confesado.

Alya también le ha abierto su corazón y le ha explicado que todo lo ocurrido la había destrozado. "Lo que peor llevo es que lo haya hecho delante de Deniz. Me ha destruido", le ha reconocido.

Consciente de que Sadakat está intentando separarlos utilizando toda esta situación, Cihan le ha suplicado que no le dé ese poder. "Quédate conmigo. Me pondré firme con mi madre y le plantaré cara a Mine. No vayas donde mi madre quiere llevarte. No permitas que te eche de mi vida usando al amor", le ha pedido emocionado.

Además, el empresario también ha insistido en que quiere ser él quien hable con Cihan Deniz y le explique toda la verdad. "Al final, el error ha sido mío. Deja que sea yo quien se lo cuente", le ha dicho, preocupado por cómo reaccionará el pequeño cuando vuelvan a hablar.

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