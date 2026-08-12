Capítulo 624
Valentina da un paso más y decide pasar la noche abrazada a Andrés: “Quiero dormir contigo”
La pareja ha terminado su cita de la forma más romántica posible y con una propuesta que ha dejado sin palabras al hijo de Damián.
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Después de una cena familiar, Valentina y Andrés han compartido un momento a solas con unas copas de vino. El hijo de Damián ha querido que su novia se sintiera como en casa y la ha convencido de descalzarse.
Valentina, no se había percatado de la hora y al ver lo tarde que era se ha dispuesto a marcharse a la colonia. Andrés, que no quería que el momento se acabara, le ha pedido que bailase con él.
Mientras bailaban abrazados, el joven le ha propuesto a la dependienta que se quedara en la habitación de invitados, pero Valentina le ha sorprendido: “Quiero dormir contigo, abrazados”
Andrés, consciente del pasado de Valentina y sus dificultades, le ha prometido hacer lo que ella quisiera, sin presiones, y han terminado subiendo a las habitaciones para pasar la noche juntos. ¡Parece que ha Valentina ha hecho caso a los consejos de Nieves!
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