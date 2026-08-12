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Capítulo 624

Salva rompe las ilusiones de Mabel y se niega a seguir adelante con su nuevo negocio: "No puedo hacer esto”

El cantinero ha interrumpido su comida familiar con los Salazar para confesar que prefiere mantener su estabilidad en la cantina antes que montar un restaurante.

Salva rompe las ilusiones de Mabel y se niega a seguir adelante con su nuevo negocio: "No puedo hacer esto”

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Mabel no podía estar más ilusionada con su nuevo proyecto: montar un restaurante en Toledo junto a Salva. Sin embargo, al cantinero no le hacía nada de gracias esta idea y, por fin, se ha armado de valor para negar a seguir adelante con ello.

Los Salazar se han reunido en una cena familiar para seguir conversando sobre el sueño de Mabel. Nieves y Pablo están tan ilusionados con este proyecto que incluso ya habían acordado prestarles el dinero necesario.

No obstante, Salva no quería arriesgarse a perder su trabajo en la cantina y perder la estabilidad que tanto sudor le había costado, así que, tras muchos días callando este secreto, se ha negado a seguir adelante: “No puedo hacer esto, no me veo sacando este proyecto adelante”.

El joven se ha disculpado con la familia, pero ha dejado claro que la cantina es el lugar en el que se siente cómodo y que no piensa despedirse de ella: “No quiero perder algo me ha costado mucho esfuerzo sacar adelante”.

Finalmente, Salva se ha marchado de la casa Salazar dejando a Mabel en shock y con sus ilusiones rotas. ¿Afectará esto a su relación? ¿Se arrepentirá Salva de su decisión?

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