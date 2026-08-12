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Capítulo 624

La salud de Claudia empeora y Miguel le diagnostica neumonía: “No se va a morir, lo hemos detectado a tiempo”

A pesar de la negativa de la encargada de visitarle, el doctor Salazar se ha presentado en su habitación.

La salud de Claudia empeora y Miguel le diagnostica neumonía: “No se va a morir, lo hemos detectado a tiempo”

La salud de Claudia empeora y Miguel le diagnostica neumonía: “No se va a morir, lo hemos detectado a tiempo”

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¡El estado de salud de Claudia no ha hecho más que empeorar! A pesar de que la joven se ha negado rotundamente a recibir la visita de Miguel, Manuela ha decidido avisarle.

El doctor Salazar se ha presentado en la habitación de la encargada para explorarla. A pesar de la incomodidad y la tensión que se respiraba, el joven ha mantenido a raya su profesionalidad y le ha diagnosticado… ¡neumonía!

Manuela no ha podido evitar asustarse al escuchar las palabras de Miguel, pero el doctor ha tratado de tranquilizarla con su peculiar sinceridad: “Su sobrina no se va a morir, lo hemos detectado a tiempo”.

Claudia, a su vez, ha agradecido a Miguel su trabajo, pero él se ha limitado a recordarle la importancia de que se tome su medicación y guarde reposo y, finalmente, se ha marchado de la habitación sin hablar más con su expareja.

¿Habrá servido su visita como un acercamiento o darán finalmente por perdida su relación?

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