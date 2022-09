Analizamos lo que supone la desaparición de Demir en 'Tierra Amarga'

Los últimos tiempos no han sido nada fáciles para Demir. Ha pasado momentos muy duros donde su familia casi se rompe, ha estado en la cárcel, acusado de asesinato, pensando que iba a tener un hijo fuera de su matrimonio... ¡Demasiados acontecimientos en tan poco tiempo!

Todo empezó cuando salió a la luz su infidelidad con Ümit, y por ello, su matrimonio con Züleyha casi se termina. Pero Ümit no estaba dispuesta a darles tregua, y se inventó un embarazo falso para chantajear a Demir... ¡Él no podía creérselo!

Por otro lado, Sevda descubrió que era la madre de Ümit, la persona que más daño le estaba haciendo. Y, en lugar de decírselo, empezó a hacer todo lo que le pedía su hija... ¡Hasta el punto de chantajear a Demir! ¡Esto fue un duro golpe para el joven! Por culpa de Ümit, la situación se puso al límite y ella terminó por asesinar a su madre. Demir, para que la doctora no entrara en la cárcel, supuestamente embarazada, decidió hacerse cargo de todo, y fue él quien enterró el cuerpo sin vida de la que había sido como su madre.

Amenazado, como principal sospechoso de la muerte de Sevda

A pesar de que fue Ümit la que disparó a su madre, la joven decidió chantajear a Demir con acusarle frente a la policía de ser él quien la mató, y así consiguió mudarse a vivir a la hacienda Yaman, pero a casa de Betül. La policía también estaba con la mosca detrás de la oreja y en varias ocasiones le preguntaron acerca del paradero de Sevda.

Finalmente, cuando encontraron el cuerpo de vida sin la cantante y ante los hechos conocidos de las amenazas que Demir le hizo a Sevda al enterarse de su traición, lo detuvieron y lo metieron en prisión como único sospechoso de lo sucedido. ¡Pero Fikret logró salvarle y consiguió escapar! Sin embargo, ese acto lo que hizo fue condenarle aun más, ya que entonces la policía no tuvo dudas en que él era el responsable de la muerte de Sevda.

La llegada de Betül a la empresa Yaman

Como Demir tenía tantos frentes abiertos, necesitaba que alguien le ayudara con sus negocios en la empresa Yaman. Betül, la hija de Sermin que acababa de llegar de París se ofreció a trabajar con él, pero ante su grave situación Demir decidió firmarle unos poderes donde le traspasaba el mando de la empresa Yaman. Betül era la nueva directora en funciones, hasta que volviera Demir.

Lo que Demir no sospechaba era que Betül tenía unas oscuras intenciones con la empresa y quería quedarse toda para ella y su madre. ¡No quería dejarles nada a Züleyha y Demir! Sin embargo, hay algo con lo que ella no contaba, y es que Züleyha vendió su porcentaje de la empresa, es decir, el 25% de las acciones... Y Demir no consiguió encontrar al comprador... ¿Quién era?

[[H3:Los hermanos Gümüşoğlu, sus nuevos enemigos]]

Demir era amigo en el pasado de Erkan Gümüşoğlu, pero terminaron muy mal en los negocios. Erkan desde entonces tenía una venganza pendiente contra Demir y le quería hacer pagar. Por ello, organizó el asalto a la mansión Yaman con la ayuda de Abdülkadir Keskin. ¡Él fue el responsable! Sin embargo, no pudo ver cómo salía ya que perdió su vida en un accidente de coche y murió atropellado por Fekeli. Toda esta historia de su enemistad, se la contó Demir a su hermano Fikret, ya que temía por la vida de su familia.

Ahora que Abdülkadir Keskin y Hakan Gümüşoğlu saben que ha sido Fekeli quien mató a Erkan han tomado una determinación: ir a Çukurova para vengarse tanto de Demir como de Fekeli. ¿Qué tendrán planeado hacerles?

Y, ahora, ¿qué pasa con Demir?

Demir se había fugado de la cárcel con la ayuda de Fikret, y cuando se disponía a marcharse con Züleyha y los niños, unos malhechores irrumpieron en la mansión. Además, también le buscaba la policía... Tras el asalto, todos volvieron a la normalidad pero faltaba una persona: Demir.

Züleyha y Fikret están moviendo cielo y tierra para buscarle, y, por su parte, Fekeli ha pedido salir de la cárcel para ayudar. Pero la gran pregunta es, ¿dónde estará? Él estuvo presente en el asalto y defendió con uñas y dientes a su familia, por lo que una hipótesis es que le hayan secuestrado los vándalos.

Ümit defiende que se ha fugado y que pronto se reencontrará Züleyha con él... ¿Haría algo así Demir? El peor de los escenarios pasa porque él ya no esté vivo, pero, ¿cómo saldrían adelante entonces los Yaman? ¿Qué haría Züleyha? ¿La empresa se la quedaría Betül para siempre? ¿Y Fikret? ¿Va a perder a su hermano ahora que acaban de hacer las paces?

No te pierdas todas las novedades respecto al paradero de Demir en 'Tierra Amarga', de lunes a viernes a partir de las18:00 en Antena 3.