“Eres la mujer que quiero ser”: Suna obliga a İfakat a recuperar su fuerza tras perderlo todo

Después de casarse con Kaya y empezar a instalarse en la mansión, Suna ha ido a visitar a İfakat. La ha encontrado hundida, destrozada después de que Seyran le contara a Halis que era la amante de Orhan.

İfakat se ha mostrado abatida, convencida de que su final ha llegado y que ya no tiene nada que hacer allí. “Primero perdí mi puesto en esta casa y luego todo… Ya me he ido. No estoy en la vida de nadie, tampoco en la tuya”, le ha dicho, pidiéndole que la dejara sola.

Pero Suna no ha querido aceptarlo. Le ha recordado todo lo que han vivido juntas y cómo siempre la ha apoyado: “Me siento segura porque estás a mi lado. ¿Cómo voy a luchar sola en esta casa tan enorme? No puedo”.

Aunque İfakat ha intentado echarla, Suna ha insistido: “¡Levántate, İfakat! Me lo debes. Primero por lo de Antep, luego por lo de Saffet y ahora por Kaya. No quería ninguno de ellos, pero me los elegiste. Si ibas a dejarme, ¿por qué me hiciste todas esas promesas?”.

İfakat, al borde de romperse, ha intentado confesar que no es la mujer que todos creen. Pero Suna no ha dejado que se hunda: “Eres İfakat Korhan. Todo el mundo te respeta, todo el mundo te teme. Puede que haya cosas que no sé, pero eres la mujer más fuerte que he visto en mi vida. Eres la mujer que quiero ser”.

Ahora, está decidida a ponerse de nuevo de pie y arreglar todos los problemas. Esta vez, tiene que hacerlo por Suna.