La confesión póstuma de Leyla que sacude a Timur y el terrible accidente de Bahar, esta noche en Renacer

Timur recibe lo que podría ser el último consejo de su madre, incluso después de muerta. En una carta cargada de emociones, Leyla le abre el corazón y le confiesa lo que nunca se atrevió a decir en vida: que siempre lo quiso, que nunca lo abandonó por falta de amor y que no cometa el mismo error que ella.

“Si tienes una oportunidad, intenta ganarte el corazón de Bahar”, le escribe, advirtiéndole que no abandone la partida antes de que el árbitro pite el final.

Sus palabras llegan al corazón de Timur. ¿Será capaz de escucharla? ¿Podrá recuperar a la mujer que todavía ama a pesar de que ella ya ha rehecho su vida con Evren?

Sin embargo, esta noche, prepárate para un capítulo demoledor: Bahar va a sufrir un terrible accidente que la dejará al borde de la muerte. A las 22.50 horas en Antena 3.