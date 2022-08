Sevda amenaza a Demir si no sucumbe a su chantaje: “Voy a arruinar tu vida y la de Züleyha"

Sevda ya no está en la mansión Yaman. Demir y Züleyha expulsaron a la cantante cuando se enteraron de que era la madre de Ümit.

Sin embargo, esto no es lo que más le duele a la cantante en este momento. Sevda no sabe dónde está su hija, y eso la tiene en un sinvivir. Sabe que Demir iba detrás de ella para que abortara, así que él tiene que saber dónde está. La cantante incluso se ha atrevido a volver a la mansión para suplicar que se lo digan, pero Züleyha no quiere saber nada de ellas.

Sevda no se iba a quedar de brazos cruzados. Ha estado más de treinta años sin su hija, y ahora que la ha recuperado no va a permitirse perderla otra vez.

La cantante ha decidido llamar a Demir. Se ha guardado un as bajo la manga, y piensa usarlo ahora. Sevda ha sido muy clara con el joven Yaman… ¡E incluso lo ha amenazado!

La madre de Ümit le ha dicho que se va a ir con su hija lejos de Çukurova, pero antes Demir tendrá que entregarle 100 mil liras y uno de sus coches. También tendrá que dejarlas en paz para que Ayla pueda empezar una nueva vida.

Demir se lo ha tomado a broma, pero ha entendido que iba en serio cuando Sevda le ha dicho que, si no lo hace, Züleyha acabará en prisión.

El joven Yaman se ha quedado blanco… ¿De qué está hablando?

Sevda no ha dudado en contarle todo lo que ocurrió la noche del asalto a la mansión Yaman… ¡También que mataron a un hombre!

“Si no me das lo que te pido, voy a ir a la policía”, le ha dicho. Sevda le ha pedido que se lo lleve todo al día siguiente… Demir cree que ha perdido la cabeza. ¿Aceptará el chantaje de la cantante? ¿Irá Züleyha a la cárcel? ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!