Daniel Albaladejo, el actor que interpreta a don Agustín, responde en el confesionario más loco de Sueños de libertad

El intérprete responde con humor a las confesiones de los fans desde el punto de vista de su personaje en Sueños de libertad.

Daniel Albaladejo, el actor que interpreta a don Agustín, responde en el confesionario más loco de Sueños de libertad

Daniel Albadalejo, Don Agustín, el sacerdote de Sueños de libertad, ha respondido a los dilemas de los fans con una mezcla de consejos espirituales y saludables.

“Parezco más un nutricionista que un cura”, ha bromeado el actor, tras responder preguntas sobre croissants, dietas y el pecado de la gula. Ha recomendado prudencia, ensaladas de rúcula y una vida equilibrada como camino hacia la redención… y la operación bikini.

Además de asuntos gastronómicos, también ha habido espacio para el amor prohibido y los flechazos televisivos. “Don Agustín sí lo diría”, ha advertido al hablar de besos con personas casadas. Y ha confesado, con cariño, su propio enamoramiento: “Yo también estoy enamorado de las Mafín”, refiriéndose a Marta y Fina.

¡No te pierdas todo lo que nos ha contado y sigue disfrutando de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h, en Antena 3!

