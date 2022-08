Demir, roto de dolor, llega al puerto para intentar detener a Züleyha

Züleyha tiene claro que no quiere seguir al lado de Demir. La joven ha luchado mucho por él, pero desde que descubrió su infidelidad con Ümit no puede confiar en un hombre que le ha mentido.

La mujer de Demir ha intentado que él le sea sincero y le cuente todo lo que ocurrió, pero no lo ha conseguido. Así que Züleyha cree que lo mejor es que se aleje de él. Con la ayuda de Sadi, la joven viajará con Leyla y Adnan a Chipre y de allí se mudará al país europeo que vea conveniente.

Eso sí, no va a ser fácil que todo salga como lo ha planeado. Sevda se ha enterado de cuáles son sus intenciones y ha intentado detenerla con todas sus fuerzas. Züleyha, sin embargo, lo tiene claro: no puede estar junto a un hombre en el que no confía.

Y aunque le ha pedido a la cantante que no cuente nada a Demir, ella no ha podido dejar que se vaya tan fácilmente y se lo ha revelado todo a su marido.

En el momento en el que se ha enterado, Demir no lo ha dudado un segundo y se ha dirigido hacia el puerto a intentar detener a Züleyha. Ella, mientras tanto, se estaba despidiendo de Cetin y Gülten, que la han ayudado a llevarlo todo hasta allí.

Demir ha intentado llegar lo más rápido posible. No puede dejar que Züleyha se vaya sin hablar con él sobre lo que pasó con Ümit ni que le aleje de los niños. Pero en el puerto ya han abierto las puertas para subir al ferry. ¿Llegará a tiempo?

Züleyha le estaba agradeciendo toda la ayuda a Gülten y Cetin, que le han deseado un buen viaje. La joven ha subido al coche con sus dos hijos y, en la puerta, ha entregado los pasaportes.

Justo en ese instante ha llegado Demir al puerto y se ha bajado del coche corriendo. Züleyha ya ha pasado el control de pasaportes, pero ha visto a su marido suplicarle hablar con ella un momento. ¿Volverá para escuchar a Demir o seguirá su camino?