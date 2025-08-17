Capítulo 49
Ferit no soporta la nueva vida de Seyran y monta un escándalo: “Sigues siendo mi esposa”
Lo que empezó como una noche tranquila con sus amigas ha terminado en una pelea matrimonial.
Publicidad
Ferit no ha soportado que Seyran pasara la noche con sus nuevas amigas de la universidad y ha llegado hasta su casa para montar un escándalo.
Nada más verla, ha exigido que se fuera con él, dejando claro que su mujer no podía divertirse con hombres que no conocía. “Lo quieras o no, sigues siendo mi esposa”, le ha dicho.
Seyran, harta, le ha reprochado que no entendiera nada y que siempre la acosara. Ha defendido a sus amigas, recordándole que por primera vez había encontrado personas que la ayudaban sin pedir nada a cambio. Pero Ferit ha insinuado que sus intenciones no eran buenas.
Las palabras han subido de tono hasta que Seyran le ha echado en cara que él mismo había dejado embarazada a otra mujer estando casado. Ferit, fuera de sí, ha insistido en que no se quedaría allí “ni un minuto más”.
En medio de la tensión, Seyran ha sufrido una crisis nerviosa. Ferit ha intentado ayudarla, pero ella le ha pedido que la soltara. Las amigas han intervenido, pidiéndole a él que se fuera y que le diera un respiro. “No necesita un hospital, necesita calma”, le han dicho.
Finalmente, Ferit se ha marchado y Seyran ha decidido quedarse con sus amigas, dejando claro que no estaba dispuesta a dar ni un paso más.
Publicidad