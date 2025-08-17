Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 49

Hattuc y Esme se enfrentan a Kazim y le echan en cara toda una vida de maltratos

Kazim ha tenido que escuchar cómo Hattuc y Esme le recordaban todo el dolor que ha causado.

Hattuc y Esme se enfrentan a Kazim y le echan en cara toda una vida de maltratos

Publicidad

En una habitación de hotel, Hattuc y Esme han decidido decirle a Kazim todo lo que piensan de él y recordarle todo el daño que ha hecho.

Hattuc le ha dicho que siempre ha sido así, que todo lo que hacía estaba mal. Ambos han recordado cómo su padre le rompió el brazo y lo echó a la calle cuando era niño. Él le ha dicho a su tía que tampoco lo protegía y que incluso le pegaba cuando se enfadaba. “Si hubiera sabido en lo que te ibas a convertir, te habría pegado más”, le ha soltado ella.

Kazim ha intentado callarla, pero Esme ha intervenido. Le ha dicho que se casó con él obligada, que sus padres la vendieron siendo muy joven. “Si me hubieras tratado con cariño, ni yo ni mis hijas te habríamos faltado al respeto nunca”, le ha dicho.

Esme también le ha culpado de que Suna y Seyran se hayan marchado. “Se han ido por tu culpa, y me alegro. Espero que no vuelvan a mirarte a la cara”.

Antes de irse, Esme lo ha mirado y le ha preguntado: “Si tú viviste así de niño, si te hicieron tanto daño… ¿por qué hiciste lo mismo con tus hijas? ¿Por qué nos pegabas, Kazim?”. Y ahí lo ha dejado con su dolor.

“Tú vas a ser el único heredero”: Nükhet comparte sus planes con Kaya para quedarse con todo lo de Halis

“Tú vas a ser el único heredero”: Nükhet comparte sus planes con Kaya para quedarse con todo lo de Halis
Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Hattuc y Esme se enfrentan a Kazim y le echan en cara toda una vida de maltratos

Hattuc y Esme se enfrentan a Kazim y le echan en cara toda una vida de maltratos

“Eres la mujer que quiero ser”: Suna obliga a İfakat a recuperar su fuerza tras perderlo todo

“Eres la mujer que quiero ser”: Suna obliga a İfakat a recuperar su fuerza tras perderlo todo

"Nunca serás un señor": Kazim revive el trauma de su infancia tras ser echado a patadas de la mansión Korhan

"Nunca serás un señor": Kazim revive el trauma de su infancia tras ser echado a patadas de la mansión Korhan

Daniel Albaladejo, el actor que interpreta a don Agustín, responde en el confesionario más loco de Sueños de libertad
¡Contenido exclusivo!

Daniel Albaladejo, el actor que interpreta a don Agustín, responde en el confesionario más loco de Sueños de libertad

Ignacio Montes, de la ley al crimen: sus dos caras como Zárate en La novia gitana y Nando en La Encrucijada
Su personaje

Ignacio Montes, de la ley al crimen: sus dos caras como Zárate en La novia gitana y Nando en La Encrucijada

Esta noche en Una nueva vida: Suna se gana a Halis y se prepara para arrasar con todo en la mansión
Avance

Esta noche en Una nueva vida: Suna se gana a Halis y se prepara para arrasar con todo en la mansión

Con Halis de su lado y un nuevo estatus que la respalda, está lista para arrebatarle a Seyran todo lo que considera suyo. Esta noche, nuevo capitulazo en Antena 3.

Carmen y Amanda
El jueves a las 22:50

Un matrimonio más que esperado y una renuncia sorpresa: estate muy atento al próximo capítulo de La Encrucijada

El comportamiento de Octavio marcará un antes y un después en la casa de la familia Oramas.

Fina y Santiago en el capítulo 374 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Santiago reaparece en la vida de Fina buscando venganza 

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina descubre que José, su padre biológico, ha desaparecido

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina descubre que José, su padre biológico, ha desaparecido

Camila de Berlín llega a La Encrucijada: esta es la trayectoria de Samantha Siqueiros

Camila de Berlín llega a La Encrucijada: esta es la trayectoria de Samantha Siqueiros

Publicidad