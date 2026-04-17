"¡Vamos a darlo todo!": Así ha sido el último día de Alejandro Albarracín en Sueños de libertad

Hace unas semanas, Pelayo regresó a Toledo con la intención de confesar a Marta el secreto sobre Fina que tanto merece saber. Sin embargo, el político tuvo un encontronazo con Beatriz, a quien ya había conocido en México, y terminó descubriendo su verdadera identidad.

El miedo de la joven a ser descubierta llevó a que Álvaro terminara acabando con la vida de Pelayo cuando estaba a punto de contarle a su mujer la verdad.

Un equipo de Antena 3 se coló en el set de grabación para acompañar en su último día de rodaje a Alejandro Albarracín, el actor que se ha metido en el papel del político durante casi dos años en Sueños de libertad.

“Es mi último día, así que a darlo todo”

El último día de rodaje del intérprete coincide con la muerte de su personaje, una trágica pérdida a consecuencia de su investigación sobre la realidad de “Antonia Lafuente”.

El actor ha declarado que está preparado para darlo todo en su último día formando parte del elenco de la serie más vista de la televisión.

“Es una muerte muy tramposa”

La inesperada pérdida del político dejará a Marta destrozada, ¡y sin saber lo que su marido tenía tantas ganas de contarle!

Marta Belmonte ha adelantado que la muerte de Pelayo es muy tramposa y tiene doble filo, ya que terminará descubriendo el secreto que su marido ha estado tanto tiempo ocultando.

¡Dale al play para disfrutar del vídeo al completo y no te pierdas nada sobre Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3!