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Capítulo 538

Beatriz cuenta a Pelayo una historia falsa sobre su pasado en México para proteger su identidad: “Vivía en una habitación encerrada”

La exmujer de Gabriel ha contado al político que fue víctima de trata y que cuando regresó a España fue contratada por Begoña.

Beatriz cuenta a Pelayo una historia falsa sobre su pasado en México para proteger su identidad

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María Sicilia Fernández
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Desde que Pelayo sabe de la existencia de Beatriz, la joven está muy preocupada de que destape su verdadera identidad, así que ha ideado un plan para que no le cuente nada a Begoña.

La exmujer de Gabriel se ha reunido con el político y se ha inventado que fue prostituida en México y que pudo volver a España, donde conoció a Begoña y la contrató: “Vivía en una habitación encerrada, recibiendo clientes día y noche”.

El marido de Marta ha empatizado con su historia falsa, pero le ha preguntado por qué no le contó nada a Begoña, a lo que la joven ha respondido que tenía miedo de que la juzgaran y desconfiaran de ella.

Lo cierto es que Pelayo no se siente cómodo ante esta situación, pero Beatriz ha insistido en que debe guardarle el secreto: “Usted es un hombre de bien, no tiene ni idea de lo duro que es mentir para sobrevivir”.

Estas palabras han calado en el político, que, al no poder olvidar lo que le hizo a Fina, le ha prometido no decir nada. ¿Estará finalmente Beatriz a salvo o descubrirá la verdad?

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