Pelayo muere en los brazos de Marta sin poder contarle la verdad sobre Fina

Pelayo estaba al límite. Tras una llamada a Darío, el joven había decidido que debía contarle por fin toda la verdad a Marta. Su mujer debe saber ya que por su culpa Fina se marchó sin dar explicaciones, una culpa que cada vez le ahoga más.

El político había citado a Marta esa noche para confesarle todo, pero el destino ha querido que se lleve ese secreto a la tumba.

Por el camino se ha cruzado con Álvaro, el amante de Beatriz, que ha acabado apuñalándole para proteger su mujer.

Una puñalada mortal que ha dejado a Pelayo desangrándose y con un hilo de voz pidiendo ayuda justo cuando Marta llegaba para encontrarse con él.

Marta ha ido corriendo a auxiliar a Pelayo mientras veía como Álvaro, sin verle la cara, se iba del lugar del crimen.

“Tienes que perdonarme”, logra decirle Pelayo, casi sin fuerzas, intentando contarle a Marta lo de Fina mientras su vida se iba apagando por momentos.

Marta grita desconsolada que alguien le ayude, mientras Pelayo no puede continuar hablando y acaba...muriendo en sus brazos.