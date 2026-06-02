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Carlos Martín es Félix Cifuentes, el abogado de Brossard en Sueños de libertad
El actor español llega a la serie para interpretar a Félix Cifuentes, el abogado de Brossard dispuesto a ejecutar un plan que determinará el rumbo de la colonia para siempre.
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La esperada irrupción de Félix Cifuentes en Toledo como abogado de Antoine Brossard, dueño de la fábrica, promete marcar un antes y un después en el destino de Perfumerías De la Reina.
Félix llega directamente como el hombre de máxima confianza y representante legal de Brossard en España. Su misión principal no puede ser más crucial: preparar meticulosamente todo el terreno legal e institucional para el polémico traslado de la fábrica a Marruecos.
Su fría presencia obligará a la familia De la Reina y a sus aliados a dejar de lado sus conflictos internos en una desesperada carrera contrarreloj para salvar el futuro de la fábrica en Toledo.
Más allá de los asuntos legales y los contratos internacionales, el abogado también esconde un gran secreto. Un misterio que muy pronto saldrá a la luz y que resultará determinante para el futuro de la colonia.
Interpretado por Carlos Martín
Detrás de este serio y crucial personaje se encuentra Carlos Martín, un actor de amplia formación que cuenta con una sólida y respetada trayectoria en las artes escénicas.
Con una asombrosa facilidad para conectar con los espectadores, los seguidores de las grandes series diarias de Antena 3 le recordarán por haber formado parte del equipo de la exitosa serie 'Amar es para siempre' en más de 10 episodios.
Ahora, se une a Sueños de libertad para aportar su carisma y profesionalidad al tenso momento que atraviesa Toledo.
¡No te pierdas su llegada y descubre cuál es su secreto! Cada tarde, en Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3, o adelántate a su emisión con atresplayer.
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