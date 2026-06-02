Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Descúbrelo!

Carlos Martín es Félix Cifuentes, el abogado de Brossard en Sueños de libertad

El actor español llega a la serie para interpretar a Félix Cifuentes, el abogado de Brossard dispuesto a ejecutar un plan que determinará el rumbo de la colonia para siempre.

Carlos Martín es Félix Cifuentes, el abogado de Brossard en Sueños de libertad

Publicidad

La esperada irrupción de Félix Cifuentes en Toledo como abogado de Antoine Brossard, dueño de la fábrica, promete marcar un antes y un después en el destino de Perfumerías De la Reina.

Félix llega directamente como el hombre de máxima confianza y representante legal de Brossard en España. Su misión principal no puede ser más crucial: preparar meticulosamente todo el terreno legal e institucional para el polémico traslado de la fábrica a Marruecos.

Su fría presencia obligará a la familia De la Reina y a sus aliados a dejar de lado sus conflictos internos en una desesperada carrera contrarreloj para salvar el futuro de la fábrica en Toledo.

Más allá de los asuntos legales y los contratos internacionales, el abogado también esconde un gran secreto. Un misterio que muy pronto saldrá a la luz y que resultará determinante para el futuro de la colonia.

Interpretado por Carlos Martín

Detrás de este serio y crucial personaje se encuentra Carlos Martín, un actor de amplia formación que cuenta con una sólida y respetada trayectoria en las artes escénicas.

Con una asombrosa facilidad para conectar con los espectadores, los seguidores de las grandes series diarias de Antena 3 le recordarán por haber formado parte del equipo de la exitosa serie 'Amar es para siempre' en más de 10 episodios.

Ahora, se une a Sueños de libertad para aportar su carisma y profesionalidad al tenso momento que atraviesa Toledo.

¡No te pierdas su llegada y descubre cuál es su secreto! Cada tarde, en Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3, o adelántate a su emisión con atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Carlos Martín es Félix Cifuentes, el abogado de Brossard en Sueños de libertad

Carlos Martín es Félix Cifuentes, el abogado de Brossard en Sueños de libertad

Una nueva vida

La pesadilla de Suna: ¿vuelve a confundirse con Ferit tras su tormentoso sueño?

Cihan pone la mano en el fuego por Alya esta noche, ¿lo traicionará para divorciarse de él?

Cihan pone la mano en el fuego por Alya esta noche, ¿lo traicionará para divorciarse de él?

Cihan pilla a Ugur ayudando a Alya y acaba pegándole: "Si vuelvo a verte con ella, no volverás a caminar"
En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

Cihan pilla a Ugur ayudando a Alya y acaba pegándole: "Si vuelvo a verte con ella, no volverás a caminar"

Cihan encañona a Sedat y le hace una amenaza de muerte: “Vivirás si me obedeces”
En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

Cihan encañona a Sedat y le hace una amenaza de muerte: “Vivirás si me obedeces”

Sadakat entra en pánico tras la amenaza de Cihan de dejar marchar a Alya con el niño
En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

Sadakat entra en pánico tras la amenaza de Cihan de dejar marchar a Alya con el niño

El jefe del clan ha llegado harto de los manejos de su madre y esta vez no se ha cortado ni un pelo. Los planes de ella para que Alya se largue han terminado en una fuerte bronca.

“Sálvalo”: Fidan suplica a Zerrin que renuncie a Kaya para liberar a su hermano de la cárcel
En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

“Sálvalo”: Fidan suplica a Zerrin que renuncie a Kaya para liberar a su hermano de la cárcel

Sahin está en prisión y Fidan no ha esperado ni un minuto para poner a su hija contra las cuerdas. Sabe que la única forma de que su hijo salga libre es que Zerrin sacrifique lo que tiene con Kaya.

Cihan mueve sus hilos para impedir el divorcio de Alya: nadie se atreve a defenderla

Cihan mueve sus hilos para impedir el divorcio de Alya: nadie se atreve a defenderla

Alya rompe los papeles del divorcio tras la humillación de Cihan: "¿Esto no vale para nada?"

Alya rompe los papeles del divorcio tras la humillación de Cihan: "¿Esto no vale para nada?"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina le comunica a Marta que va a marcharse de su casa… ¿volverá a Argentina?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina le comunica a Marta que va a marcharse de su casa… ¿volverá a Argentina?

Publicidad