Carlos Martín es Félix Cifuentes, el abogado de Brossard en Sueños de libertad

La esperada irrupción de Félix Cifuentes en Toledo como abogado de Antoine Brossard, dueño de la fábrica, promete marcar un antes y un después en el destino de Perfumerías De la Reina.

Félix llega directamente como el hombre de máxima confianza y representante legal de Brossard en España. Su misión principal no puede ser más crucial: preparar meticulosamente todo el terreno legal e institucional para el polémico traslado de la fábrica a Marruecos.

Su fría presencia obligará a la familia De la Reina y a sus aliados a dejar de lado sus conflictos internos en una desesperada carrera contrarreloj para salvar el futuro de la fábrica en Toledo.

Más allá de los asuntos legales y los contratos internacionales, el abogado también esconde un gran secreto. Un misterio que muy pronto saldrá a la luz y que resultará determinante para el futuro de la colonia.

Interpretado por Carlos Martín

Detrás de este serio y crucial personaje se encuentra Carlos Martín, un actor de amplia formación que cuenta con una sólida y respetada trayectoria en las artes escénicas.

Con una asombrosa facilidad para conectar con los espectadores, los seguidores de las grandes series diarias de Antena 3 le recordarán por haber formado parte del equipo de la exitosa serie 'Amar es para siempre' en más de 10 episodios.

Ahora, se une a Sueños de libertad para aportar su carisma y profesionalidad al tenso momento que atraviesa Toledo.

¡No te pierdas su llegada y descubre cuál es su secreto! Cada tarde, en Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3, o adelántate a su emisión con atresplayer.

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