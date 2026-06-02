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Avance | En tierra lejana

Cihan pone la mano en el fuego por Alya esta noche, ¿lo traicionará para divorciarse de él?

Cihan analiza con su abogado, Erol, la estrategia a seguir tras la amenaza de Alya de airear su infidelidad en los tribunales para conseguir el divorcio.

Cihan pone la mano en el fuego por Alya esta noche, ¿lo traicionará para divorciarse de él?

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Erol va directo al grano y recuerda el peligro al que se enfrentan si la doctora tira de la manta. "Si usa lo de Mine como causa de divorcio, no será difícil ganarlo", le advierte a Cihan, dejando claro que tienen todas las de perder si el asunto llega a oídos del juez. Sin embargo, Cihan se muestra seguro y descarta esa jugada: "No dirá nada".

El abogado insiste y lo pone en la peor situación: "¿Y si lo dice?". Es ahí cuando Cihan demuestra que conoce a la perfección a su mujer y confía en su buen corazón, sabiendo que ella nunca buscaría hacer daño a un tercero. "Sabe que decir eso dinamitaría la carrera de Mine. No es ese tipo de persona", asegura.

A pesar de los argumentos del jefe del clan, Erol insiste y le repite la misma pregunta para que no baje la guardia. "¿Crees que sería más fácil si Mine no existiera? Cihan, con una mueca, zanja el asunto dejando claro que los problemas con su esposa van mucho más allá de su amante: "La verdad es que no. Nunca pone las cosas fáciles".

Esta noche, a las 23.00 horas, nuevo capitulazo de En tierra lejana en Antena 3. ¡Disponible ya en atresplayer!

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