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Sueños de libertad
Pelayo da el paso definitivo y llama a Marta para destapar la verdad sobre Fina
Giro crucial: Pelayo decide contactar con Marta y confesarle información determinante sobre Fina.
Pelayo toma la iniciativa y se pone en contacto con Marta con la intención de contarle toda la verdad relacionada con Fina. Este movimiento marca un punto de inflexión en la historia.
La revelación podría alterar las relaciones entre los personajes y cambiar el rumbo de los acontecimientos en Sueños de libertad.