Capítulo 573 de Sueños de libertad; 2 de junio: La llegada de Félix Cifuentes pone contra las cuerdas el futuro de la fábrica

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡La llegada de Félix Cifuentes a Toledo ha dejado devastada a la colonia! El abogado de Antoine Brossard ha comunicado que el cierre de la fábrica se adelanta y en un mes se trasladará a Tánger.

Gabriel ha aprovechado esta triste situación para pedir formar parte de la dirección de Francia y trasladarse a París. ¿Se hará realidad este propósito?

A este duro golpe se suma la aparición del cadáver de Álvaro. Este hallazgo dejará a Gabriel sin palabras cuando vea que el difunto camionero tiene el reloj de oro que vio en la pensión de Beatriz. ¡Está seguro de que Beatriz tiene mucho que ver con esto!

En otro orden de cosas, la confesión de Gorito ha demostrado que Salva es inocente; sin embargo, nada va a cambiar la opinión de los Salazar sobre el cantinero. ¡Así de claro se lo ha dejado Nieves!

Además, ahora que se sabe que Salva es inocente, Mabel le ha rogado volver con él. No obstante, el joven no ha dado su brazo a torcer porque sabe que el pasado sigue estando ahí. ¿Será un adiós definitivo?

Mientras, Agustín ha amenazado a Nieves, ¡con contarle a sus hijos el secreto que esconde la enfermera! ¿Será el párroco capaz de hacerlo?

Finalmente, Marta y Fina han protagonizado una triste conversación marcada por reproches y una dura decisión: ¡la fotógrafa ha anunciado que se quiere ir de la casa familiar y que buscará un trabajo por su cuenta! ¿Podrá Marta perdonarla?

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