Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 573

Gabriel descubre una pista clave junto al cadáver de Álvaro que apunta a Beatriz como principal sospechosa del crimen

La Guardia Civil ha descubierto el cuerpo sin vida del camionero junto al chupete de Juanito y un detalle importante que puede poner en peligro a Beatriz.

Gabriel descubre una pista clave junto al cadáver de Álvaro que apunta a Beatriz como principal sospechosa del crimen

Publicidad

¡Malas noticias para Beatriz! La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de Álvaro, quien previamente había sido culpado por Gorito como cómplice del robo de los camiones.

Como representantes de la perfumería, Gabriel y Tasio se han presentado en el lugar del crimen y el hijo de Damián le ha confesado al director que será difícil desvelar su identidad… ¡porque la que dio es falsa!

Gabriel, que no ha llegado a tiempo de ver el cadáver del camionero, ha visto su cuerpo envuelto en una sábana, ¡y el reloj de oro que sobresalía de su muñeca!

Rápidamente, el director de la perfumería ha recordado dónde había visto antes este reloj: ¡nada más y nada menos que en la pensión en la que se alojaba Beatriz!

Este recuerdo le ha dejado pensativo. ¿Habrá descubierto que Beatriz está detrás de la muerte de Álvaro? ¿Se enfrentará a la niñera?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gabriel descubre una pista clave junto al cadáver de Álvaro que apunta a Beatriz como principal sospechosa del crimen

Gabriel descubre una pista clave junto al cadáver de Álvaro que apunta a Beatriz como principal sospechosa del crimen

Salva rompe las esperanzas de volver con Mabel, a pesar de demostrar su inocencia: “No va a cambiar nada”

Salva se niega a volver con Mabel, a pesar de demostrar su inocencia: “No va a cambiar nada”

Fina se derrumba ante Marta

Fina se derrumba ante Marta y decide marcharse de casa: "Siento que os he traicionado a las dos"

El abogado de Brossard anuncia la peor de las noticias para el futuro de la fábrica
Capítulo 573

El abogado de Brossard anuncia la peor de las noticias para el futuro de la fábrica: “Se trasladará el mes que viene”

Nare intenta salvar el matrimonio de Cihan, pero Alya sentencia su historia: "Fue un error"
En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

Nare intenta salvar el matrimonio de Cihan, pero Alya sentencia su historia: "Fue un error"

Carlos Martín es Félix Cifuentes, el abogado de Brossard en Sueños de libertad
¡Descúbrelo!

Carlos Martín es Félix Cifuentes, el abogado de Brossard en Sueños de libertad

El actor español llega a la serie para interpretar a Félix Cifuentes, el abogado de Brossard dispuesto a ejecutar un plan que determinará el rumbo de la colonia para siempre.

Una nueva vida
Capítulo 88

La pesadilla de Suna: ¿vuelve a confundirse con Ferit tras su tormentoso sueño?

Suna no encuentra la paz ni durmiendo. La joven ha vuelto a poner en duda sus sentimientos por Ferit. ¿Es el estrés, o es que sus sentimientos por su cuñado nunca se fueron?

Cihan pone la mano en el fuego por Alya esta noche, ¿lo traicionará para divorciarse de él?

Cihan pone la mano en el fuego por Alya esta noche, ¿lo traicionará para divorciarse de él?

Cihan pilla a Ugur ayudando a Alya y acaba pegándole: "Si vuelvo a verte con ella, no volverás a caminar"

Cihan pilla a Ugur ayudando a Alya y acaba pegándole: "Si vuelvo a verte con ella, no volverás a caminar"

Cihan encañona a Sedat y le hace una amenaza de muerte: “Vivirás si me obedeces”

Cihan encañona a Sedat y le hace una amenaza de muerte: “Vivirás si me obedeces”

Publicidad