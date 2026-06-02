Gabriel descubre una pista clave junto al cadáver de Álvaro que apunta a Beatriz como principal sospechosa del crimen

¡Malas noticias para Beatriz! La Guardia Civil ha encontrado el cuerpo de Álvaro, quien previamente había sido culpado por Gorito como cómplice del robo de los camiones.

Como representantes de la perfumería, Gabriel y Tasio se han presentado en el lugar del crimen y el hijo de Damián le ha confesado al director que será difícil desvelar su identidad… ¡porque la que dio es falsa!

Gabriel, que no ha llegado a tiempo de ver el cadáver del camionero, ha visto su cuerpo envuelto en una sábana, ¡y el reloj de oro que sobresalía de su muñeca!

Rápidamente, el director de la perfumería ha recordado dónde había visto antes este reloj: ¡nada más y nada menos que en la pensión en la que se alojaba Beatriz!

Este recuerdo le ha dejado pensativo. ¿Habrá descubierto que Beatriz está detrás de la muerte de Álvaro? ¿Se enfrentará a la niñera?

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