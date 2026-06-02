La pesadilla de Suna: ¿vuelve a confundirse con Ferit tras su tormentoso sueño?

La hermana de Seyran ha tenido una pesadilla que la ha dejado temblando. En el sueño, ella daba a luz en la cama de Ferit, pero la sorpresa venía justo ahí: el joven se llevaba al bebé de sus brazos, dejándola sola y desamparada.

Este sueño ha despertado los viejos fantasmas de la joven. ¿Sigue pensando en su cuñado? ¿Ha vuelto a confundir sus sentimientos? Lo cierto es que, tras despertar, ha sentido una confusión enorme.

Ferit, que intenta apoyarla como cuñado y amigo, no sabe que en los sueños de Suna ocupa un lugar prohibido. Ella ha sentido un escalofrío al recordarlo y ha intentado convencerse de que es solo producto del estrés.

¿Es este sueño una señal de que todavía no ha superado su obsesión por el marido de su hermana o es solo un reflejo de la presión que vive en la mansión?

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