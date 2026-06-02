Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 88

La pesadilla de Suna: ¿vuelve a confundirse con Ferit tras su tormentoso sueño?

Suna no encuentra la paz ni durmiendo. La joven ha vuelto a poner en duda sus sentimientos por Ferit. ¿Es el estrés, o es que sus sentimientos por su cuñado nunca se fueron?

Una nueva vida

La pesadilla de Suna: ¿vuelve a confundirse con Ferit tras su tormentoso sueño?

Publicidad

La hermana de Seyran ha tenido una pesadilla que la ha dejado temblando. En el sueño, ella daba a luz en la cama de Ferit, pero la sorpresa venía justo ahí: el joven se llevaba al bebé de sus brazos, dejándola sola y desamparada.

Este sueño ha despertado los viejos fantasmas de la joven. ¿Sigue pensando en su cuñado? ¿Ha vuelto a confundir sus sentimientos? Lo cierto es que, tras despertar, ha sentido una confusión enorme.

Ferit, que intenta apoyarla como cuñado y amigo, no sabe que en los sueños de Suna ocupa un lugar prohibido. Ella ha sentido un escalofrío al recordarlo y ha intentado convencerse de que es solo producto del estrés.

¿Es este sueño una señal de que todavía no ha superado su obsesión por el marido de su hermana o es solo un reflejo de la presión que vive en la mansión?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Una nueva vida

La trampa de Betül se vuelve contra ella: Orhan sabe la verdad y la obliga a callar

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Carlos Martín es Félix Cifuentes, el abogado de Brossard en Sueños de libertad

Carlos Martín es Félix Cifuentes, el abogado de Brossard en Sueños de libertad

Una nueva vida

La pesadilla de Suna: ¿vuelve a confundirse con Ferit tras su tormentoso sueño?

Cihan pone la mano en el fuego por Alya esta noche, ¿lo traicionará para divorciarse de él?

Cihan pone la mano en el fuego por Alya esta noche, ¿lo traicionará para divorciarse de él?

Cihan pilla a Ugur ayudando a Alya y acaba pegándole: "Si vuelvo a verte con ella, no volverás a caminar"
En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

Cihan pilla a Ugur ayudando a Alya y acaba pegándole: "Si vuelvo a verte con ella, no volverás a caminar"

Cihan encañona a Sedat y le hace una amenaza de muerte: “Vivirás si me obedeces”
En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

Cihan encañona a Sedat y le hace una amenaza de muerte: “Vivirás si me obedeces”

Sadakat entra en pánico tras la amenaza de Cihan de dejar marchar a Alya con el niño
En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

Sadakat entra en pánico tras la amenaza de Cihan de dejar marchar a Alya con el niño

El jefe del clan ha llegado harto de los manejos de su madre y esta vez no se ha cortado ni un pelo. Los planes de ella para que Alya se largue han terminado en una fuerte bronca.

“Sálvalo”: Fidan suplica a Zerrin que renuncie a Kaya para liberar a su hermano de la cárcel
En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

“Sálvalo”: Fidan suplica a Zerrin que renuncie a Kaya para liberar a su hermano de la cárcel

Sahin está en prisión y Fidan no ha esperado ni un minuto para poner a su hija contra las cuerdas. Sabe que la única forma de que su hijo salga libre es que Zerrin sacrifique lo que tiene con Kaya.

Cihan mueve sus hilos para impedir el divorcio de Alya: nadie se atreve a defenderla

Cihan mueve sus hilos para impedir el divorcio de Alya: nadie se atreve a defenderla

Alya rompe los papeles del divorcio tras la humillación de Cihan: "¿Esto no vale para nada?"

Alya rompe los papeles del divorcio tras la humillación de Cihan: "¿Esto no vale para nada?"

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina le comunica a Marta que va a marcharse de su casa… ¿volverá a Argentina?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina le comunica a Marta que va a marcharse de su casa… ¿volverá a Argentina?

Publicidad