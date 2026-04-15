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Capítulo 540

Beatriz promete a Pelayo que ella misma le contará a Begoña toda la verdad sobre quién es en realidad: “Puede fiarse de mí”

Pelayo quiere contarle todo a Begoña, pero finalmente decide darle una oportunidad a Beatriz para que sea ella quien se lo cuente.

Beatriz promete a Pelayo que ella misma le contará a Begoña toda la verdad sobre quién es en realidad: “Puede fiarse de mí”

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Pelayo está cada vez más cerca de desenmascarar por completo a Beatriz.

La mujer de Gabriel se ha inventado que fue prostituta en México, pero ahora que el político sabe que no se llama Antonia si no Beatriz, está dispuesto a contarle toda la verdad a Begoña.

Pelayo aprecia mucho a la enfermera y no entiende que Beatriz no haya ido con la verdad por delante desde el principio.

“Begoña tiene derecho a saber la verdad”, pero Beatriz le pide que no le diga nada porque sabe que la despedirá de inmediato.

Pelayo le dice que ha tomado una decisión, pero entonces la joven le responde que Begoña sabrá la verdad, pero que quiere ser ella quien se lo cuente todo.

El marido de Marta duda. No sabe si puede fiarse de esa misteriosa mujer, pero al final acaba aceptando: “Te daré una oportunidad”, le dice… ¿Se arrepentirá de esta decisión?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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