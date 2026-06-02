Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, a punto de descubrir el secreto de Beatriz

En el próximo capítulo de Sueños de Libertad…

¡Gabriel acusará a Beatriz de ser la autora de la muerte de Álvaro! El director financiero no dudará en encararse a la niñera de Juanito tras este impactante descubrimiento. ¿Confesará ella la verdad?

Mientras, Eduardo se abrirá en canal con Begoña sobre el triste pasado que esconde, marcado por la traición de su hermano. Ante ello, la joven le dará un emotivo consejo, ¿de qué se tratará?

Además, Marta se desahogará con Digna sobre su situación con Fina y le confesará que, aunque la sigue queriendo, algo se ha roto dentro de ella. ¿Podrá perdonar a la fotógrafa?

En otro orden de cosas, Félix desvelará a Cloe una importante noticia que podrá servir de esperanza la junta directiva de la perfumería. Mientras tanto, se mostrará interesado en conocer todo sobre el robo de los camiones. ¿A qué se deberá este interés?

Finalmente, Nieves tomará una decisión ante las amenazas de Don Agustín, ¡le contará la verdad a sus hijos antes de que lo haga el párroco! ¿Podrá hacerlo o será demasiado tarde?

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