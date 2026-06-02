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Capítulo 573

Salva se niega a volver con Mabel, a pesar de demostrar su inocencia: “No va a cambiar nada”

La joven Salazar creía que podría volver a estar junto al cantinero ahora que todos saben que es inocente, pero la realidad ha sido muy distinta.

Salva rompe las esperanzas de volver con Mabel, a pesar de demostrar su inocencia: “No va a cambiar nada”

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Gorito ha confesado que Álvaro fue su cómplice en el robo de los camiones y los operarios ya saben que Salva es inocente; sin embargo, nada va a cambiar su situación respecto a Mabel.

La joven ha entrado en la cantina con la mayor de sus ilusiones para contarle esta buena noticia a su expareja, sin embargo, el joven ha reaccionado con frialdad: “No va a cambiar nada, olvídate”.

“Me querías proteger, pero ya no hace falta”: La pequeña de los Salazar no ha dado su brazo a torcer y ha animado a Salva a retomar su relación, pero el joven se ha negado rotundamente: “Esto no cambia nada la decisión que tomé sobre nosotros”.

Estas duras palabras han dejado en shock a la joven que, ha lanzado un ultimátum a Salva ante la impasividad del cantinero: “Dime que no me quieres y te olvidaré para siempre”.

Finalmente, Salva se ha marchado sin responder a la joven, que ha quedado destrozada con esta triste despedida. ¿Será el adiós definitivo de la pareja?

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