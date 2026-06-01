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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina le comunica a Marta que va a marcharse de su casa… ¿volverá a Argentina?

Fina le dice a Marta que se quiere ir de Casa de los De la Reina y que buscará un trabajo...¿será el fin deinitivo de las #Mafin?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina le comunica a Marta que va a marcharse de su casa… ¿volverá a Argentina?

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Don Agustínse enfrentará a Nieves para que se entregue a Guardia Civil por la muerte de Alberto, el padre de Luz. Ella le hará frente diciendo que no tiene ninguna prueba contra ella.

Pablo tomará la decisión de que lo mejor es que Nieves se marche de Toledo porque si no Don Agustín no va a parar hasta acabar con ella y meterla entre rejas. ¿Se irá la familia al completo lejos de Toledo?

Por otro lado, llegará a la colonia Félix Cifuentes, el abogado de Brossard y les anunciará que....¡el traslado a Marruecos va a adelntarse y será efectivo en un mes! Mientras tanto, Andrés le pedirá a Cloe que trate de averguar si hay alguien de la cúpula de Brossard que no esté de acuerdo con este traslado.

Además, Mabel le dirá a Salva que está dispuesta a todo con tal de seguir a su lado, pero él la rechazará: no quiere hacerle daño y cree que lo mejor es que cada uno siga su camino por su lado.

Fina y Marta seguirán muy tristes reas su última conversación. Las cosas entre ellas no están bien y Fina le dirá a la De la Reina que se marchará de la casa grande mientras se solucionen las cosas entre ellas. Marta, muy preocupada, le preguntará a la fotógrafa si tiene pensado regresar a Argentina. ¿Qué contestará Fina?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad y descubre todas las respuestas con atresplayer!

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