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Capítulo 573

El abogado de Brossard anuncia la peor de las noticias para el futuro de la fábrica: “Se trasladará el mes que viene”

La llegada de Félix, el representante de la empresa francesa ha puesto patas arriba la colonia tras anunciar esta drástica medida.

El abogado de Brossard anuncia la peor de las noticias para el futuro de la fábrica

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Si algo hemos aprendido en Sueños de libertad es que la llegada de un representante de Brossard es señal de que se avecinan malas noticias y Félix no ha sido la excepción.

Tal y como anunció Cloe, el abogado de Antoine Brossard, Félix Cifuentes, llegó a la colonia para darles la peor de las noticias.

El abogado se ha presentado ante la junta directiva de la perfumería para después comunicarles el porqué de su llegada: “He venido para organizar el traslado de la producción a Tánger y fijar una fecha de cierre para la fábrica”.

Sin embargo, no se ha andado con rodeos y ha terminado por informarles de las tristes novedades: “En lugar de los tres meses previstos, la empresa se trasladará el mes que viene”.

Esta noticia ha dejado sin palabras a los que se encontraban allí presentes, que no entienden cómo ha podido adelantarse tanto el cierre si Antoine lo comunicó hace unos días: “La fábrica de Tánger en su fase final de producción”.

Y aunque Andrés y Marta han recriminado que esta decisión pisoteará un legado de más de 30 años y dejará a muchas familias en la calle, el abogado se ha limitado a afirmar que se tratan de órdenes de Antoine Brossard.

El tiempo corre en contra de los De la Reina y el traslado de la fábrica es más inminente de lo previsto. ¿Podrán hacer algo para frenarlo?

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