Capítulo 573
El abogado de Brossard anuncia la peor de las noticias para el futuro de la fábrica: “Se trasladará el mes que viene”
La llegada de Félix, el representante de la empresa francesa ha puesto patas arriba la colonia tras anunciar esta drástica medida.
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Si algo hemos aprendido en Sueños de libertad es que la llegada de un representante de Brossard es señal de que se avecinan malas noticias y Félix no ha sido la excepción.
Tal y como anunció Cloe, el abogado de Antoine Brossard, Félix Cifuentes, llegó a la colonia para darles la peor de las noticias.
El abogado se ha presentado ante la junta directiva de la perfumería para después comunicarles el porqué de su llegada: “He venido para organizar el traslado de la producción a Tánger y fijar una fecha de cierre para la fábrica”.
Sin embargo, no se ha andado con rodeos y ha terminado por informarles de las tristes novedades: “En lugar de los tres meses previstos, la empresa se trasladará el mes que viene”.
Esta noticia ha dejado sin palabras a los que se encontraban allí presentes, que no entienden cómo ha podido adelantarse tanto el cierre si Antoine lo comunicó hace unos días: “La fábrica de Tánger en su fase final de producción”.
Y aunque Andrés y Marta han recriminado que esta decisión pisoteará un legado de más de 30 años y dejará a muchas familias en la calle, el abogado se ha limitado a afirmar que se tratan de órdenes de Antoine Brossard.
El tiempo corre en contra de los De la Reina y el traslado de la fábrica es más inminente de lo previsto. ¿Podrán hacer algo para frenarlo?
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