Fina se derrumba ante Marta y decide marcharse de casa: "Siento que os he traicionado a las dos"

Marta y Fina no están atravesando su mejor momento. La fotógrafa confesó a Marta su relación con Bianca y eso no le sentó nada bien a la hija de Damián, que se mostró muy decepcionada con ella.

Fina ha intentado acercarse a ella cuando se la ha encontrado sola en la terraza de una cafetería: “He venido porque sé que te he hecho mucho daño y entiendo que estés enfadada”.

Además, la joven también tenía otra noticia que darle: “Hasta que todo esto pase, voy a marcharme de vuestra casa”.

Sin embargo, la fotógrafa ha aclarado que no vuelve a Argentina porque quiere estar cerca de ella: “Iré a un hostal hasta encontrar un trabajo en el que encontrar un piso”.

Y aunque Marta le ha ofrecido dinero o un puesto en la perfumería, Fina lo ha rechazado: “Encontraré trabajo por mí misma, eso me hará sentir más segura”.

No obstante, la joven De la Reina ha continuado reprochando la triste noticia que recibió anoche y es que no comprende por qué su novia ha cambiado tanto desde su marcha a Argentina.

Fina ha confesado que si empezó a salir con Bianca fue porque creía que nunca volvería a Toledo y que si no rompió con la pintora antes fue por cobardía: “Siento que os he traicionado a las dos y que soy una miserable”.¿Podrá Marta perdonar a Fina? ¿Se quedará Fina en Toledo?

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