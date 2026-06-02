En tierra lejana | Capítulo del 1 de junio

Nare intenta salvar el matrimonio de Cihan, pero Alya sentencia su historia: "Fue un error"

Las cuñadas han tenido una conversación sobre Cihan. Nare ha intentado justificarlo asegurando que él iba a dejar a Mine, pero la doctora tiene claro que su matrimonio ha llegado a su fin y no piensa dar marcha atrás.

Nare ha querido mediar para calmar las aguas, pero se ha encontrado con una pared. Ha intentado convencer a Alya de que la infidelidad no iba a durar siempre: "Mi hermano iba a cortar con ella". Sin embargo, Alya está cansada de excusas y no quiere saber nada del tema: "Me niego a seguir dándole vueltas a lo mismo. Todo ha sido una farsa desde el principio".

La hija de Sadakat no se ha quedado conforme y ha ido más allá, tocando una fibra sensible al insinuar que lo que le pasa son celos. "Alya, yo también soy mujer y me doy cuenta. Si no sintieras nada por mi hermano, no habrías reaccionado así", le ha soltado. La doctora ha negado la mayor enseguida, insistiendo en que es imposible y que no siente absolutamente nada por él.

Para intentar zanjar el asunto, Nare le ha hecho una última pregunta: "¿Y si no tuviera una amante?". Pero la respuesta de Alya ha sido rotunda. La presencia de Mine solo ha sido el detonante para acelerar las cosas, no el motivo principal de la ruptura. "Quería divorciarme desde el principio. Solo he actuado al enterarme de lo de Mine porque no quería interponerme más entre ellos", ha confesado.

Alya ha dejado claro que no hay que buscarle tres pies al gato. Su decisión no tiene vuelta atrás y no piensa cambiar de opinión por mucho que su cuñada intente blanquear las intenciones de Cihan. El matrimonio está roto y, para ella, la historia ya no da más de sí.

