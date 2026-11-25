Fina ha tenido que pararle los pies a Bianca, la argentina estaba construyendo la casa por el tejado. Le ha hablado a Fina sobre su futura casa en el rancho, su viaje a Nueva York y la vida que iban a construir juntas en Argentina.

Pero la joven no ha tenido más remedio que decirle la verdad: no se va a ir con ella a la tierra de la plata. Su vida está en Toledo, sus raíces, su círculo, todo lo que le ha hecho ser quién es, está ahí.

Y por eso decide quedarse, ha dicho que su sueño es vivir de la fotografía en su pueblo, no en otro país alejada de su gente.

La argentina, que lo último que se esperaba era esa respuesta, ha criticado irónicamente su decisión. “Te vas a dar con un muro en la cabeza” le ha dicho visiblemente molesta.

La pintora ha jugado todas sus cartas, e incluso ha aprovechado para insinuarle que se queda por Marta. No ha sido capaz de entender que Fina es persona por si sola y eso le ha bastado a la fotógrafa para darse por respondida. Ha tomado la decisión correcta.

¿Conseguirá Bianca algún día entenderla?