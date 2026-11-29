La química entre Ozan Akbaba y Sinem Ünsal ha conquistado a los seguidores de En tierra lejana, que cada vez tienen más curiosidad por conocer cómo son los protagonistas de la serie fuera de las cámaras.

En una entrevista concedida en el extranjero y recogida por el medio turco Onedio, Ozan Akbaba ha hablado de sus compañeros de reparto. Cuando le han pedido que desvele alguna característica poco conocida de Sinem Ünsal, el actor ha respondido: “Sinem da mucha importancia a la limpieza”.

Pero Sinem no ha sido la única protagonista de sus confesiones. Ozan también ha hablado de Atakan Özkaya, el actor que interpreta a Kaya, y ha bromeado asegurando que tiene muy mala voz.