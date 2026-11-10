La discusión entre Andrés y Tasio acaba de la peor manera: ¡Damián recibe un golpe en la cabeza y cae al suelo inconsciente!

Tasio está muy enfadado desde que ha descubierto que Paula no podrá ir a la boda de Andrés y Valentina.

Además, el joven cada vez tiene más problemas con su familia por lo que decide ahogar sus penas en el alcohol.

Al volver a casa, se encuentra con Andrés, quien se da cuenta de que su hermano ha tomado unas copas de más.

Tasio provoca a Andrés. Le reprocha que siga enamorado de Begoña y que, si ella no estuviese casada con Gabriel, iría detrás de ella y no se casaría con Valentina.

La tensión entre Andrés y Tasio va en aumento y la discusión va subiendo de tono hasta que Tasio intenta golpearlo, pero Andrés consigue esquivarlo.

Sin embargo, con tan mala suerte que el golpe acaba alcanzando a Damián, que justo acababa de entrar en el despacho y cae al suelo inconsciente. ¿Estará bien el patriarca de los De la Reina?