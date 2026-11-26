Begoña no puede más y los nervios le juegan una mala pasada.

La incertidumbre por la desaparición de sus hijos está haciendo mella en la enfermera que ya no puede soportar no saber dónde se encuentran Julia y Juanito y si están bien.

En medio de esta búsqueda a contrarreloj, Begoña sufre un desmayo que deja muy preocupados a todos en casa de los De la Reina y en especial a Andrés que decide no separarse de su lado ni un minuto.

El joven la acompaña a su habitación y se queda con ella cuidándola cuando de repente Valentina es testigo de este acercamiento ente ambos quedándose un poco confundida.

Begoña le dice que siente mucho que hayan tenido que cancelar la boda y Valentina le corrige: no la han cancelado, solo la han pospuesto.

Sin embargo, ¿este nuevo acercamiento supondrá un nuevo conflicto entre para el futuro matrimonio?