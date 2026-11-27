A pesar de todos los esfuerzos de Bianca por reconocerle la victoria a su contrincante, Marta no le ha dado la razón, no le ha comprado el discurso.

Aunque reconoce que se alegra por la decisión de Fina de quedarse en Toledo, se equivoca. Para ella no es un logro personal, no ha ganado nada: “Si Fina ha decidido quedarse, yo no he tenido nada que ver”.

Le ha cuestionado que, en caso de que así fuese, la pintora habría sido la primera en entrarse. ¿O es que tampoco confía en la sinceridad de Fina?

Bianca, que no lo percibe de esa forma, le ha dicho que nunca verán el cuento igual. Para ella, Fina se ha movido condicionada por las palabras de Marta. ¿Algún día conseguirá aceptar las decisiones de Fina?

La argentina no ha sido capaz de hacer autocrítica. A pesar de los reproches, ha aceptado que regresará a su tierra sola tras fracasar en todos sus intentos de convencer a la fotógrafa.

¿Es esta la última conversación entre ambas?