Gabriel ha huido a una casa en el bosque, acompañado de Beatriz, con Julia y a Juanito, pero la niña no es consciente de nada. El abogado le ha contado que están allí de vacaciones y que Begoña se reunirá con ellos en cuanto acabe unos asuntos en la casa cuna.

Mientras tanto, Beatriz se muestra feliz de poder disfrutar de la compañía de Gabriel sin la presencia de Begoña.

A solas, ambos comparten confidencias y ella le cuenta a Gabriel que durante un tiempo estuvo en una clínica psiquiátrica después de que él la abandonase en México.

Después, ambos se acomodan en el sofá y Gabriel acaricia el rostro de Beatriz y se abrazan, pero lo que ninguno de los dos imagina es que Julia… ¡está observando toda la escena desde la puerta! La pequeña acaba de descubrir que Gabriel y Beatriz mantienen una relación en secreto.