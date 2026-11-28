Serdar Orçin interpreta a Cihan en El secreto, un personaje cuyas decisiones han provocado numerosos problemas en la vida de quienes lo rodean. En una entrevista concedida a Hakan Gence y recogida por Kanal D, el actor ha hablado de lo que ha supuesto para él ponerse en su piel.

El intérprete ha reconocido que dar vida a Cihan no le ha hecho enfrentarse a sí mismo, pero sí le ha recordado una lección que considera importante. “Debemos mantenernos alejados de las personas manipuladoras e incluso evitar que entren en nuestra vida”, ha explicado.

Orçin también ha hablado del éxito de El secreto y ha confesado que, cuando leyó el guion por primera vez, pensó que la historia podía conectar con los espectadores. Sin embargo, ha reconocido que nunca se puede saber con seguridad si una serie va a funcionar.

Y es que, para el actor, el misterio sobre la identidad del padre de Kader ha sido una de las claves del interés que ha despertado la ficción. Una pregunta que ha mantenido a los espectadores pendientes de cada capítulo.

Aun así, Serdar ha querido destacar que el éxito de la serie no depende únicamente de su historia. También ha valorado el trabajo de todo el equipo, desde los actores hasta los profesionales de dirección, iluminación y montaje.