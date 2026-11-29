Rodolfo Sancho ha llegado a la segunda temporada de Entre tierras para ponerse en la piel de Toscano, capataz de Julio Varela. Un personaje marcado por la enfermedad de su mujer y los sentimientos que empieza a sentir por María Cervantes.

El actor ha entrado a valorar cómo sus vínculos en la serie son el motor principal de sus acciones, siempre con “el sentimiento de culpabilidad a sus espaldas”.

Precisamente de su vínculo con Varela ha querido hablar, señalando que se trata de “una relación complicada”. “Son amigos, pero se mantiene esa distancia de jefe-empleado”, continúa: “Le conoce, sabe que es un hombre que busca el poder, que quiere arrasar con todo, y seguramente se lo ha visto hacer muchas veces”.

De igual modo, Sancho ha comentado cómo conocer a María le está cambiando el punto de vista. “Cuando se lo está haciendo a una persona por la que le han nacido ciertos sentimientos no le hace tanta gracia”, explica, antes de sentenciar que “no le gustan sus métodos de abuso de poder”.

Y es que precisamente el personaje de Megan Montaner es fundamental en el distanciamiento que, poco a poco, parece que se va produciendo entre Toscano y Julio. Un distanciamiento que resulta inversamente proporcional al acercamiento con la dueña de la finca Cervantes.

¿Quieres ver la entrevista completa? La tienes completa en el vídeo de arriba.