En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto cómo…

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo

A solas con Begoña y sin riesgo de que Julia los escuche, Gabriel ha advertido a su mujer sobre las posibles consecuencias si vuelven a intentar destituirle. Esta vez no se andará con tonterías, ¡se llevará a sus hijos para siempre!

Bajo amenaza también, Julia se ha callado lo que vio en la casa del bosque. Beatriz ha sido muy firme en su advertencia: si se lo cuenta, habrá duras consecuencias para su madre y ella. ¿Cuánto les durará el secreto?

Por su parte, Gabriel y Beatriz no han querido dejar cabos sueltos. Si alguien les pregunta, dirán que la niñera fue obligada a ir o que, por el contrario, Gabriel la despediría.

Don Agustín y sor Amparo han ido acercando posturas hasta que… ¡se han dado un beso fugaz! ¿Podrán soportar la culpa?

Bianca ha ido a felicitar a Marta. Cree que la decisión de Fina está condicionada por la De la Reina, su competición se ha acabado y ella se marcha de vuelta a Argentina. ¡Pero la realidad no es así!

Gabriel no ha perdido el tiempo, nada más llegar ha aprovechado para burlarse de Marta por su corta estancia como directora en funciones. ¡Ha vuelto con las pilas cargadas!

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.