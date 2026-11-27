Zeynep tiene claro que quiere recuperar a Kader y no piensa rendirse. “Estoy dispuesta a fingir lo que haga falta con tal de adoptar a Kader”, asegura. Por eso, ella y Serhat se preparan para una entrevista en la que tienen que demostrar que son un matrimonio feliz.

Durante la conversación, les piden que describan a su pareja en pocas palabras. Y Zeynep no duda en hablar maravillas de Serhat. “Lo elegiría una y otra vez”, asegura. Una respuesta que hace preguntarse si está diciendo lo que esperan escuchar o si empieza a sentir algo por él.

Pero no todo son momentos bonitos. Berrak vuelve a provocar a Zeynep y esta vez reconoce que ha quemado las flores de su familia. “¿No te dije que te alejaras de mi familia?”, le reprocha Zeynep, cansada de sus ataques.

Y Berrak ni siquiera intenta disimular. “Ya que no podía hacerte daño a ti, fui y quemé las flores”, le responde. Zeynep no puede creer que sea capaz de hacer algo así. “Estás enferma”, le dice, indignada.

¿Son sinceras las palabras de Zeynep sobre Serhat? ¿Y hasta dónde piensa llegar Berrak para hacerle daño?

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