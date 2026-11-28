Cada lunes y martes, los seguidores de En tierra lejana comparten sus reacciones a las escenas de Alya y Cihan. Sus miradas, sus besos y hasta sus discusiones se convierten en protagonistas de numerosos vídeos y publicaciones en redes sociales.

Si eres de los que no se pierde ningún capítulo, seguramente te hayas encontrado alguna vez con dos nombres: CihAl y OzSin. Pero ¿qué significan exactamente?

CihAl, una historia de amor que ha conquistado a los espectadores

CihAl nace de la unión de los nombres de Cihan y Alya. Así han bautizado los seguidores de la serie a la pareja protagonista, una práctica habitual entre los fans de las ficciones televisivas.

Desde sus primeros enfrentamientos hasta su primera noche juntos, los seguidores de CihAl han celebrado cada avance en su relación y han sufrido con los obstáculos que les han impedido estar juntos.

OzSin, la admiración por Sinem Ünsal y Ozan Akbaba

La complicidad entre los actores también ha despertado un gran interés fuera de la ficción. De la unión de los nombres de Ozan y Sinem surge OzSin.

Sus seguidores comparten entrevistas, imágenes del rodaje y momentos en los que ambos actores muestran su buena sintonía como compañeros de reparto.

Mientras CihAl hace referencia a la pareja de ficción, OzSin alude a los actores que le dan vida. Dos nombres que conviven en las redes sociales y que reflejan el cariño del público por los protagonistas de En tierra lejana.

Y tú, ¿eres CihAl, OzSin o de los dos?