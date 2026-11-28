Cuando conocimos a Julia era una niña, pero hemos ido creciendo con ella y hemos sido testigos de cómo, poco a poco, ha tenido que enfrentarse a nuevas situaciones, como la que vive ahora.

Julia confiaba en Antonia, como conocen a Beatriz en la casa. Para ella, su niñera era una persona buena y cariñosa, pero se ha llevado una gran decepción al descubrir que no es quien realmente aparentaba ser.

"Julia tiene mucho miedo"

La niña la pilló a junto a Gabriel en actitud cariñosa y cuando se lo echó en cara..¡Beatriz la amenzó con que si desvelaba su secreto, la separaría para siempre de Begoña y su familia!

Amanda Cárdenas, la actriz que da vida a Julia en la serie más vista de la televisión, nos ha contado que su personaje tiene mucho miedo de que Beatriz cumpla sus amenazas.

Además, nos ha explicado cómo está afrontando la gran decepción que se ha llevado al descubrir la verdadera identidad de su niñera: "Julia se queda impactada porque no se lo esperaba para nada"

A partir de ese momento, Julia estará aterrorizada y tendrá que disimular lo que sabe ante Begoña, algo que no le resultará nada fácil. Así nos lo ha confesado la intérprete, que nos ha adelantado cómo vivirá su personaje esta complicada situación.

"Para mí es muy fácil rodar con Xenia Tostado"

A pesar de la tensión que se respira en esas escenas de Sueños de libertad, Amanda Cárdenas nos ha explicado que en el rodaje ocurre todo lo contrario.

Y es que con Xenia Tostado, la actriz que se mete en la piel de Beatriz, tienen mucha confianza y la ayuda mucho en este tipo de tramas tan complicadas: "Para mí es muy fácil rodar con ella este tipo de cosas".

Pero, ¿cuánto tiempo más podrá disimular Julia ante su madre por lo que está pasando? Si quieres descubrir esto y mucho más de lo que nos ha contado Amanda Cárdenas sobre la complicada situación de su personaje, dale al play y disfruta de la entrevista completa.

Además, puedes adelantarte a todo lo que va a pasar en atresplayer.