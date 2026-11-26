En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto cómo los De la Reina han tenido que recular en sus amenazas.

Esto es todo lo que ha pasado en el capítulo

Julia ha intentado escaparse de la casa del bosque con su hermano, pero Gabriel le ha frenado a tiempo.

Finalmente, Gabriel ha vuelto a casa con los niños y Begoña por fin ha podido respirar tranquila. Los De la Reina no han tardado en echar a Gabriel de su casa, ya ha conseguido lo que quería, no le delatarán a Hugo Brossard.

El empresario les ha advertido que, si les vuelve a ocurrir apartarle de la empresa, la próxima vez no será tan benevolente y se marchará para siempre con los niños. ¿Cuál será el siguiente paso de Damián?

Salva ha defendido a Paula de los rumores que hay entre los operarios, sabe que con el cantinero tiene un hombro donde apoyarse. ¿Será solo amistad también lo que siente Salva?

Finalmente, Mabel y Josema se han besado. La joven ha ido acercándose y el arquitecto no ha podido resistirse y se ha abandonado a la pasión.

Don Agustín y sor Amparo se siguen poniendo al día. En uno de sus acercamientos, ella le ha recordado lo que sentían al darse la mano, pero la conversación no ha llegado a más. Ambos han acordado no dejarse llevar por la corriente, ¡podría ahogarles!

Claudia ha roto su relación con Miguel. El amor a veces no lo puede todo, y su ilusión por ser madre, es más fuerte. ¿Conseguirán encontrarse en otro punto?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.