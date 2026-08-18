Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés propone a Valentina acompañarlo a la merienda con Julia, ¿aceptará?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

La preocupación de los De la Reina ante la caída de las ventas de los perfumes clásicos llevará a Digna a proponer un organizar un evento en la casa grande que reúna a las clientas más influyentes. ¿Cuál será la opinión de Marta y Andrés al respecto? ¿Podrá llevarse a cabo?

Mientras tanto, Claudia seguirá presumiendo de anillo y de su relación con Miguel. La encargada se presentará ante Manuela para agradecerle sus cuidados y… ¡comunicarle que ha vuelto con el doctor Salazar!

En otro orden de cosas, Roque y Eduardo volverán a verse las caras tras descubrir la realidad de su familia. El joven querrá interesarse por el pasado de Eduardo y las razones que le llevaron a dejar atrás a su familia. ¿Le contará el chófer la verdad?

Además, Digna y Bianca continuarán haciendo buenas migas. El retrato de la matriarca de los Merino las unirá cada vez más mientras que Fina y Marta continuarán enfrentadas por la fundación en nombre de Pelayo. ¿Podrán poner fin a esta nueva crisis?

Sin embargo, Pablo recibirá una triste noticia de la caja de ahorros de Tarragona… ¡será despedido! El director del banco le confesará que le han llegado nuevas informaciones de su aventura con Marisol y se han visto obligados a tomar esta decisión. ¿Será esta la venganza que Gabriel le tenía preparada?

Finalmente, Andrés propondrá a Valentina acompañarle a la merienda con Julia, pero a la joven no se sentirá muy seguro con esta proposición. ¿Logrará el hijo de Damián convencerla?

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