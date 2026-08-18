Zerrin intenta acabar con su vida y la de su bebé tras ver a Kaya pedir matrimonio a Ipek: “¡No puedo más!”

Incapaz de lidiar con el sufrimiento que arrastra desde hace tiempo, Zerrin ha tratado de quitarse la vida. Tras ver la pedida de mano de Kaya e Ipek, no ha aguantado más y ha terminado al borde del puente.

Al ver la situación, Demir ha corrido a detenerla justo a tiempo, pero, lejos de calmarse, Zerrin ha reaccionado con desesperación: “¡Suéltame! Todo esto es culpa tuya”. Él, tratando de mantener la calma, le ha pedido que piense en su hijo y lo haga por él. Sin embargo, eso no ha funcionado, porque precisamente Zerrin le ha asegurado que lo hacía “pensando en él”.

Finalmente, con la emoción del momento, Zerrin ha perdido las fuerzas y ha terminado desvaneciéndose en los brazos de Demir, quien le ha llevado inmediatamente en busca de un médico. ¿Qué hará finalmente Zerrin cuando esté más tranquila?

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