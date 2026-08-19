Miriam Díaz-Aroca y Rosario Pardo son las abuelas de los Vicho: recordamos sus mejores papeles antes de Padre no hay más que uno, la serie

Paloma y Juana llegaron a casa de los Vicho con buenas intenciones; sin embargo, con las suegras dando vueltas por el salón, el caos tiende a descontrolarse más de la cuenta. Y es que las abuelas traen episodio tras episodio ese extra de humor que tanto nos gusta, poniendo a prueba la paciencia tanto de Mateo y Helena como de los niños.

Ahora bien, estos personajes no nos habrían robado el corazón como lo han hecho de no ser por las dos actrices que se ponen en su piel. Miriam Díaz-Aroca encarna a la perfección ese aura mística que rodea a la madre de Mateo; mientras que, por su lado, Rosario Pardo construye la comedia desde el prisma de la educación tradicional.

Pero, ¿dónde has visto antes a estas dos grandes intérpretes? Hagamos un repaso a sus carreras.

Miriam Díaz-Aroca

Corría el año 1991 cuando pudimos ver por primera vez a Miriam Díaz-Aroca en las salas de cine, trabajando bajo las órdenes del mismísimo Pedro Almodóvar en Tacones Lejanos. Tan solo un año después, la actriz volvió a la gran pantalla con otro de los directores de referencia de nuestro cine: Fernando Trueba y su Belle Epoque.

Sin embargo, Díaz-Aroca no tardó en dar el salto a la televisión, concretamente con el programa Un, dos, tres... Responda otra vez. Momento en el que ya se pudieron ver sus dotes para la comedia, tal y como nos sigue demostrando hoy en día en Padre no hay más que uno, la serie.

No obstante, a pesar de su capacidad para hacernos reír con series míticas como Mis adorables vecinos, Miriam Díaz-Aroca también domina el drama a la perfección. Un estilo interpretativo con el que nos ha regalado papeles inolvidables como el de Luis en Toy Boy o el de Elena en Amar es para siempre.

Rosario Pardo

No es la primera vez que Rosario Pardo y Miriam Díaz-Aroca comparten producción; y es que, en 2004, Pardo participó, al igual que su consuegra ficticia actual, en Uno, dos, tres. Sin embargo, por aquel entonces, la actriz ya ostentaba un puesto de peso en la pequeña pantalla nacional.

Rosario saltó a la fama en cuanto se puso en la piel de Nieves, la vecina de los Alcántara en Cuéntame. Un rol que ostentó durante más de 140 episodios, hasta que un día decidió explotar su género favorito: la comedia.

Dando el salto a A tortas con la vida, la audiencia pudo descubrir una faceta suya que todavía sigue regalándonos. Doctor Mateo, Gente hablando o Deudas son otras tantas producciones con las que nos ha hecho reír en estos años. Todo ello sin negarse al drama, como bien se puede comprobar en su participación en Velvet.

Ahora, ambas actrices se presentan como la brisa de aire fresco en forma de situaciones disparatadas que tanto suele circular por casa de los Vicho. Dos intérpretes de gran nivel que han convertido a Juana y Paloma en las abuelas más temidas de la pequeña pantalla.

¡No te las pierdas en Padre no hay más que uno, la serie!

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