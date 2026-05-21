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Capítulo 565

El anuncio del traslado de la fábrica a Marruecos hunde a los operarios: “¿Qué va a pasar con nosotros?”

A pesar de la negativa de Gabriel, Andrés y Tasio no han querido seguir ocultando a los trabajadores la realidad que vive la colonia.

Andrés y Tasio anuncian el traslado de la fábrica a Marruecos

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El futuro de la colonia pende de un hilo. Tras la llegada de Antoine Brossard a Toledo y su medida de trasladar la fábrica a Marruecos, Andrés y Tasio han decidido que deben contárselo a sus operarios, una decisión que no ha sentado nada bien a Gabriel, que ha tratado de impedirlo.

Los hermanos han hecho oídos sordos y han convocado a todos los trabajadores, quienes, al ver las caras de los directores, ya presagiaban malas noticias.

El hijo de Damián no se ha andado con rodeos y se ha dispuesto a contar toda la verdad: “Se ha tomado una decisión que afecta a todos”. Sin embargo, en ese momento ha aparecido el marido de Begoña para conseguir, sin éxito, ha traado que nadie se enterase.

Andrés ha continuado con su discurso hasta contar la peor de las noticias: “El señor Brossard ha tomado la decisión de llevar nuestra fábrica a Marruecos”, lo que ha dejado sin palabras a los operarios.

“¿Qué va a pasar con nosotros?”: Las reacciones ante esta triste noticia no se han hecho esperar y, aunque los hermanos han asegurado que recibirán sus indemnizaciones, no han quedado conformes y temen quedarse en la calle en los próximos tres meses.

¡El tiempo corre en contra de la colonia! ¿Será el fin de la fábrica o podrán impedir que se mude a Marruecos?

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